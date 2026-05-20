Путин подтвердил приверженность России принципу "одного Китая"

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Россия считает Тайвань неотъемлемой частью Китайской Народной Республики и подтверждает свою приверженность принципу "одного Китая", говорится в совместном заявлении по итогам российско-китайских переговоров на высшем уровне.

"Российская сторона подтверждает приверженность принципу "одного Китая", признает, что в мире есть только один Китай, Тайвань является его неотъемлемой частью, а правительство Китайской Народной Республики является единственным законным правительством, представляющим весь Китай", - говорится в документе.

Москва выступает против независимости Тайваня в какой бы то ни было форме, отмечает, что вмешательство во внутреннюю политику Китая подрывает мир и безопасность в Тайваньском проливе.

В заявлении подчеркивается, что Россия "твердо поддерживает действия правительства Китая по защите собственного суверенитета и территориальной целостности, а также по объединению страны".

Китайская сторона поддерживает усилия России по обеспечению безопасности и стабильности, национального развития и процветания, суверенитета и территориальной целостности, а также "выступает против вмешательства извне во внутренние дела России".