Трамп заявил о достижении взаимопонимания с лидером КНР по Тайваню

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что ему удалось достичь взаимопонимания с председателем КНР Си Цзиньпином по вопросу Тайваня.

"Думаю, у нас есть очень хорошее взаимопонимание по Тайваню. Он не хочет видеть никакой борьбы за независимость, потому что это было бы очень серьезным столкновением. И я его выслушал. Я не стал давать комментарии, а просто его выслушал", - сказал Трамп в пятницу журналистам на борту президентского самолета.