Трамп после контактов с властями Тайваня решит, нужно ли поставлять на остров оружие

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что скоро примет решение относительно продажи оружия Тайваню, но сначала ему надо будет поговорить с властями острова.

"Я приму решение в достаточно скором времени... Мне нужно будет поговорить с человеком, который сейчас управляет Тайванем", - сказал он журналистам на борту самолета.

Президент Тайваня - Лай Циндэ.

Ранее Трамп заявил о достижении взаимопонимания с председателем КНР Си Цзиньпином по Тайваню.

"Думаю, у нас есть очень хорошее взаимопонимание по Тайваню. Он не хочет видеть никакой борьбы за независимость, потому что это было бы очень серьезным столкновением", - сказал он.

Тайваньский вопрос возник в 1949 году, когда была провозглашена Китайская Народная Республика, а остров Тайвань остался под контролем партии Гоминьдан и под управлением Китайской Республики. Пекин настаивает на "принципе одного Китая", согласно которому нельзя одновременно признавать и КНР, и Китайскую Республику на Тайване.