Апелляционный суд поддержал изъятие в доход государства типографии "Печатня"

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Тринадцатый арбитражный апелляционный суд оставил без удовлетворения жалобы Ирины Рудени и Александра Тимохина на решение суда первой инстанции удовлетворить иск Генпрокуратуры к Werdelia Holdings Limited (Белиз), а также к Рудене, Тимохину и Сергею Киму.

"Оставить определение суда без изменения, жалобу без удовлетворения", - говорится в картотеке арбитражных дел.

Полный текст решения пока не опубликован.

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области в марте удовлетворил иск Генпрокуратуры к Werdelia Holdings Limited, а также к Киму, Рудене и Тимохину о признании недействительной сделки купли-продажи 100% уставного капитала ООО "Типография "Печатня" в 2023 году. Кроме того, суд обратил доли в доход государства а также взыскал с Werdelia, Кима и Тимохина 1,1 млрд рублей, полученных в ходе сделки.

"Коммерсантъ" со ссылкой на исковое заявление писал, что бывшие владельцы типографии - резиденты Великобритании Ким и Тимохин - после начала СВО через Werdelia Holdings Limited реализовали 100% уставного капитала ООО "Типография "Печатня" в пользу генерального директора компании Рудени с целью вывода активов предприятия за рубеж и последующего "поддержания военно-экономического потенциала недружественных стран". При этом продажа компании была осуществлена за счет ее собственных средств.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", Werdelia Holdings Limited и Тимохин в разное время были учредителями ООО "Типография "Печатня". Так, Тимохин был совладельцем компании в период с 2003 по 2017 год, Werdelia Holdings Limited - с 2021 по 2023 год. Затем ООО на 100% принадлежало его гендиректору Рудене. В настоящее время владельцем ООО значится московское АО "Гелиос Стар" (владельцы не раскрываются), ведущее деятельность по управлению активами.

Типография "Печатня" основана в 2000 году, считается крупным участником печатного рынка России и стран СНГ, в промышленных масштабах реализует полный цикл по изготовлению картонных упаковок, этикеток и инструкций, сказано на ее сайте. По данным ЕГРЮЛ, выручка ООО по РСБУ в 2025 году составила 9,1 млрд рублей, чистая прибыль - 1,4 млрд рублей.