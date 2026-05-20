Житель Белгородского округа получил травмы при ударе беспилотника по машине

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - В Белгородском округе БПЛА ударил по легковой машине в селе Головино, пострадал мужчина, сообщил областной оперштаб.

Пострадавший получил минно-взрывную травму и акубаротравму. Его доставили в больницу в Белгорода, затем он будет лпчиться амбулаторно. Его машина получила повреждения.

Также в Белгородском округе в селе Ясные Зори FPV-дрон ударил по частному дому и пробил крышу. В Ястребове при взрыве беспилотника в частном доме вылетели стекла, был поврежден соседний забор, линия электропередачи и два автомобиля. На участке автодороги Никольское-Черемошное FPV-дрон ударил по дороге - посечены лобовое стекло и кузов автомобиля.

В Грайворонском округе в селе Дунайка дрон сдетонировал о дорожное полотно, вследствие чего перебита линия электропередачи. В селе Смородино FPV-дрон атаковал социальный объект, в здании выбиты окна. В селе Новостроевка-Первая от удара дрона на территории предприятия поврежден гараж.

В Шебекине при атаке FPV-дрона посечена крыша цеха на территории предприятия. От атаки второго дрона незначительно повреждена кровля многоквартирного дома.