В Ростове-на-Дону обломки БПЛА повредили верхние этажи 24-этажного дома

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - В Ростове-на-Дону обломки БПЛА повредили верхние этажи 24-этажного дома в Первомайском районе, дом еще не успели ввести в эксплуатацию, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Обошлось без пожара и без погибших. Пострадал один человек.

"Мужчина получил ранение средней тяжести. Он находится в больнице, медики оказывают помощь", - сообщил глава региона.

По словам Слюсаря это произошло днем в ходе отражения воздушной атаки. На месте работают оперативные службы. Отражение воздушной атаки на Ростовскую область продолжается.

