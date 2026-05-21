Швыдкой заявил об отсутствии юридической базы для межмузейных обменов с Японией

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Несмотря на то, что в Японии есть люди, хорошо относящиеся к России и понимающие важность культурных связей, юридической базы для межмузейных обменов нет, так как страна присоединилась к санкциям G7, сообщил "Интерфаксу" специальный представитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

"Одна из серьезнейших проблем сегодня - это проблема логистики. К сожалению, при том, что казалось бы, с Японией логистика не очень сложная, но она - страна недружественная. Мы попадаем сразу на все санкции, которые вводили европейцы. Потому что, в отличие от Республики Корея, японцы присоединились к санкциям G7. (...) Сегодня, при том, что в Японии есть люди, очень хорошо относящиеся к России и понимающие, что культурные связи важны, юридической базы для обменов нет", - сказал Швыдкой.

Он добавил, что из-за того, что Япония присоединилась к санкциям G7, "ни о каких межмузейных обменах речи быть не может".

"Это все вопрос изменения общего вопроса отношений. Потому что межмузейные обмены очень сильно зависят от контекста отношений", - пояснил Швыдкой.

В начале мая Швыдкой находился с визитом в Токио как председатель с российской стороны оргкомитета 21-го Фестиваля российской культуры в Японии, открытие которого состоялось в Токио 11 мая.