Временные ограничения введены в аэропорту Геленджика

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Геленджика (Краснодарский край), сообщает Росавиация в своем канале в Max.

"Введены дополнительные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.

Эти меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Согласно действующему NOTAM, аэропорт Геленджика принимает и отправляет рейсы с 8:30 до 20:00 по московскому времени.

Аэропорт Геленджика в июле 2025 года возобновил работу после более чем трехлетнего перерыва.