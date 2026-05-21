Временные ограничения введены в аэропорту Геленджика
Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Геленджика (Краснодарский край), сообщает Росавиация в своем канале в Max.
"Введены дополнительные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.
Эти меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Согласно действующему NOTAM, аэропорт Геленджика принимает и отправляет рейсы с 8:30 до 20:00 по московскому времени.
Аэропорт Геленджика в июле 2025 года возобновил работу после более чем трехлетнего перерыва.