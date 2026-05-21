Мишустин примет участие в заседании Совета глав правительств СНГ в Ашхабаде

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Премьер-министр России Михаил Мишустин в пятницу в Ашхабаде примет участие в заседании Совета глав правительств Содружества Независимых Государств, сообщила правительственная пресс-служба.

"Главы правительств обсудят актуальные вопросы укрепления сотрудничества в рамках СНГ в торгово-экономической, научно-технологической и культурно-гуманитарной областях. Планируется рассмотреть тематику цифровой трансформации отраслей горно-металлургического комплекса, усиления транспортной взаимосвязанности, развития радионавигационных систем, а также взаимодействие в сфере геоинформационных технологий и пространственных данных", - говорится в сообщении.

Как отмечает пресс-служба, предполагается утвердить Стратегию конгрессно-выставочной деятельности Содружества на период до 2030 года.

Согласно пресс-релизу, "документ формулирует актуальные пути развития выставочной индустрии на пространстве Содружества, определяет перспективные задачи для их решения на государственном уровне".

Помимо этого, планируется, в частности, утвердить Межгосударственную радионавигационную программу государств-участников СНГ на 2026-2030 гг., подвести итоги реализации Межгосударственной целевой программы "Рекультивация территорий государств, подвергшихся воздействию уранодобывающих производств".