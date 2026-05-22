В ЛНР 18 детей могут оставаться под завалами после удара ВСУ по вузу и общежитию

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Мария Львова-Белова сообщила, что после ударов БПЛА по учебному корпусу и общежитию филиала Луганского педагогического университета в Старобельске под завалами могут оставаться 18 детей.

"На месте продолжаются поисково-спасательные работы. Предварительно - под завалами могут оставаться 18 детей. Молимся, чтобы число жертв не увеличилось", - написала Львова- Белова в своем канале в мессенджере Макс в пятницу.

По ее словам, на 14:00 число детей, получивших ранения различной степени тяжести в результате удара ВСУ в ЛНР, выросло до 39.

"Девять ребят доставлены в больницы, состояние здоровья троих оценивается как тяжёлое. Решение о необходимости транспортировки в Москву пока не принято", - уточнила детский омбудсмен.

"По моему поручению уполномоченный по правам ребенка в ЛНР Инна Швенк проработает ситуацию каждой семьи, в которой есть пострадавшие или погибшие, чтобы оказать всю необходимую помощь", - добавила Львова-Белова.

Власти ЛНР ранее сообщили, что ВСУ в ночь на пятницу атаковали учебный корпус и общежитие филиала Луганского педагогического университета в Старобельске. По информации главы ЛНР Леонида Пасечника, в момент удара там находились 86 детей от 14 до 18 лет.

Пасечник сообщал о 39 пострадавших в результате удара. В МЧС РФ сообщали, что из-под завалов извлечено тело одного погибшего.

Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова написала в своем канале в Maксе, что "по предварительным данным, четыре человека погибли, 35 детей получили ранения разной тяжести".

В больницы ЛНР госпитализированы восемь пострадавших, трое из них - в тяжелом состоянии, сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов журналистам. Проводятся телемедицинские консультации со специалистами федеральных медицинских центров. Амбулаторная помощь оказана 29 пострадавшим, заявил он.

Для оказания экстренной психологической помощи в Старобельск направлены сотрудники Федерального координационного центра по обеспечению развития психолого-педагогической помощи в системе образования РФ Московского государственного психолого-педагогического университета, подведомственного Минпросвещения России, сообщила пресс-служба ведомства.