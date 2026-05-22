Утвержден комплексный план ликвидации последствий ЧС в Дагестане и Чечне

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Комплексный план ликвидации последствий наводнения в Дагестане и Чечне утвердили в пятницу на заседании правкомиссии по предупреждению и ликвидации ЧС под председательством главы МЧС Александра Куренкова, который находится в Махачкале в рабочей поездке.

Сильные дожди, прошедшие 28 марта и 4-5 апреля, привели к масштабному наводнению в Дагестане и Чечне. В регионах введен режим ЧС федерального уровня. По последним данным, подтопленными в Дагестане оказались 9,8 тыс. жилых домов. Поврежденными признаны 7,1 тыс. жилых домов. Жертвами наводнения стали шесть человек, более 6,2 тыс. пострадали.

В настоящее время в Дагестане в пунктах временного размещения остаются 213 человек, в том числе 67 детей. В регионе сохраняется угроза оползней - за неделю в зону риска попали еще более 30 домов, всего под угрозой - около 1 тыс. Всего от стихии получили повреждения 14,5 тыс. домов.

В Чечне стихией повреждено свыше 1 тыс. домов.

Последствия ливневых дождей в Дагестане

Добровольцы сносят остатки стен дома, разрушенного наводнением, в поселке Мамедкала в Дербентском районе
Наводнение в Дагестане
