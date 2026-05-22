Оверчук предупредил, что Армения может получить таможенные пошлины в случае решения войти в ЕС

Для Еревана также изменятся и цены на газ, заявил вице-премьер РФ

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - В случае, если Армения примет решение войти в ЕС, какие-то преференции у Еревана будут потеряны, возникнут таможенные пошлины, изменятся и цены на газ, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

"Они должны просто понимать, куда их ведут. Поэтому, ну будем, если они такое решение примут, будем спокойно с ними разговаривать. Понятно, что возникнут таможенные пошлины, изменятся цены на газ, там еще на энергию. Ну, какие-то выгоды они потеряют. Может быть, им там дадут что-то, может не дадут", - сказал Оверчук в интервью ИС "Вести".

Он подчеркнул, что Москва постоянно слышит о каких-то $2 млрд, которые ЕС обещает Еревану.

"Но пока ничего не дал. Знаете, как морковку держат перед носом, примерно это так выглядит. Посмотрим, пусть определятся. Мы за то, чтобы Армения оставалась в ЕАЭС и процветала и развивалась дальше теми же темпами, как это они делали все последние годы, пока были в ЕАЭС", - сказал вице-премьер.

Он напомнил, что в Ереване был принят закон о стремлении республики к вступлению в ЕС. "И в этой связи, конечно же, у нас начинают возникать вопросы, потому что Европейский союз сегодня - это не тот союз, наверное, которым он был, скажем, раньше. В этой связи есть предложение, чтобы поскорее определились, провели у себя референдум, хотя, конечно, мы не можем им говорить: "проведите референдум", это их внутреннее дело. Ну, определятся и решат", - отметил Оверчук.

По его словам, в случае, если Ереван захочет выйти, тогда разговор будет спокойный. "При всем при том Армения - это близкая нам страна, и армяне - это очень близкий нам народ, и это дружественный нам народ. Я не думаю, что они хотят идти в милитаризированную Европу, которая хочет чуть ли не воевать с Россией", - сказал Оверчук.