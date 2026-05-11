Пашинян не поедет на саммит ЕАЭС в Астане из-за предвыборной кампании в Армении

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не примет участие в саммите ЕАЭС в Астане.

"Я проинформировал президента России во время своего визита в Москву 1 апреля, что не смогу принять участие в саммите ЕАЭС, исходя из предвыборной кампании (в Армении в преддверии выборов в парламент 7 июня - ИФ)", - сказал он в понедельник журналистам.

Пашинян отметил, что в воскресенье позвонил президенту Казахстана и проинформировал, что не сможет принять участие в саммите ЕАЭС.

"Вице-премьер Мгер Григорян примет участие в мероприятии", - сказал премьер Армении.