Путин констатировал уверенное движение ВС России на Запорожском направлении

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин констатировал уверенное движение ВС России на Запорожском направлении. Он сказал это на встрече с выпускниками программы "Время героев".

"Сегодня на Запорожском направлении весьма успешно, достойно, выполняют свои боевые задачи и наши бойцы группы "Восток", и бойцы группы "Днепр". Идут уверенно каждый день, каждый день вперед. И движение очень такое заметное, я бы сказал", - сказал он.

"И в этой связи что хочу сказать, что все наши потери, жертвы, - не напрасны. Нет ни одной напрасной жертвы, ни одной потери", - добавил президент.

Он также попросил участника программы "Время героев" передать "самые лучшие пожелания и благодарность за сына" родителям его погибшего боевого товарища.

Владимир Путин Днепр Запорожское направление
