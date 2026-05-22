Президент России назвал ситуацию на фронте катастрофической для ВСУ

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Ситуация на фронте для ВСУ превращается из сложной в катастрофическую, не помогает и западная помощь, которую разворовывают, заявил президент России Владимир Путин на встрече с выпускниками программы "Время героев".

"Причины подобного преступного поведения киевского режима понятны, вы знаете это лучше, чем кто-либо другой - это постоянный провал на фронте, сдача позиций, населенных пунктов, территорий. Ситуация на фронте для ВСУ постепенно превращается из сложной и критической в катастрофическую", - сказал он.

Он отметил, что не помогает ни западная помощь, которую регулярно разворовывают, "ну, не могут дотерпеть просто, не могут дотерпеть", ни насильственная мобилизация, "когда людей, как собак бродячих, вылавливают на улицах, а потом бросают на фронт".

"В этой связи катастрофически для противника растет и дезертирство, оно приобретает масштабный характер", - сказал президент.

Ситуация для правящей верхушки, отметил он, усугубляется всепоглощающей коррупцией, которая покрывается главарями режима. "Собственно говоря, они сами являются участниками этих коррупционных схем, поэтому и помогают потом бежать друг другу из страны, спасаясь в Израиле, других странах, за рубежом", - отметил Путин.

Путин отметил, что всем хорошо известно - и самой Украине, и в мире - "украинская власть ворует на всем, дел дошло до военного имущества и средств индивидуальной защиты, предназначенных для тех, кого как раз гонят на фронт как скот, гонят умирать за тех, кто разворовывает Украину и заграничную помощь".