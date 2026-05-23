Поселок в Белгородской области дважды подвергся ракетным обстрелам

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Многоквартирные дома и автомобили получили повреждения в результате двух ракетных обстрелов украинскими военными в Борисовском округе Белгородской области, сообщает оперативный штаб региона в субботу.

"Поселок Борисовка Борисовского округа дважды подвергся ракетным обстрелам ВСУ. (...) В результате прилетов снарядов загорелись пять автомобилей", - говорится в сообщении, опубликованном в канале оперштаба в Max.

Информация о пострадавших уточняется. Очаги возгорания ликвидированы, добавили в штабе.

Кроме того, в результате ракетных обстрелов частично разрушено административное здание, повреждены многоквартирные дома и коммерческие объекты.