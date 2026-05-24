Более 80 БПЛА сбито за сутки в Курской области

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил об уничтожении 85 украинских дронов над регионом за минувшие сутки.

Кроме того, ВСУ 98 раз применили артиллерию по отселённым районам. Пять раз беспилотники атаковали территорию с помощью взрывных устройств.

В результате атак в деревне Рыжевка Рыльского района из-за атаки дрона в частном доме выбиты окна, повреждена кровля. В деревне Воронок повреждена крыша производственного помещения агрофирмы.

Погибших нет, добавил Хинштейн.

Как сообщалось, накануне в Кореневском районе на взрывном устройстве подорвался 69-летний мужчина, он госпитализирован в Курскую областную больницу.