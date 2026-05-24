Вагон с топливом загорелся после атаки БПЛА в Курской области

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Вагон с топливом загорелся при ударе украинского дрона по железнодорожным путям в Льговском районе Курской области, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в воскресенье.

"Сегодня вражеский БПЛА атаковал железнодорожные пути во Льговском районе, произошло возгорание вагона с топливом. Площадь возгорания устанавливается. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет", - написал он в своем канале в Мах.

По его словам, в целях безопасности из близлежащего населенного пункта местные власти временно отселяют 76 человек. Они будут размещены у родных и близких.

Ранее в воскресенье Хинштейн сообщил об уничтожении 85 дронов ВСУ над регионом за минувшие сутки.

Курская область Александр Хинштейн
