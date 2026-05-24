Шесть поездов задерживаются в сообщении с Крымом

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Шесть поездов задерживаются из-за приостановки движения по Крымскому мосту в ночь на воскресенье, сообщил "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ, оператор железнодорожных пассажирских перевозок в Крым и Севастополь) в своем канале в Max.

По данным на 9:00 по московскому времени воскресенья, задерживаются три поезда из Москвы - в Евпаторию, Феодосию и Симферополь, а также из Санкт-Петербурга в Евпаторию. Время задержки - от 1,5 до 2 часов.

Кроме того, опаздывают два состава в Москву из Евпатории и Севастополя, время задержки - 2,5 часа.

Как сообщалось, проезд транспорта по Крымскому мосту был приостановлен около 4:00 воскресенья, а запущен после 7:00.