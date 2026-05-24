Задержанные поезда в Крым прибыли на конечные станции или введены в график

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Пассажирские поезда, следовавшие в Крым с опозданием из-за приостановки движения по Крымскому мосту в ночь на воскресенье, прибыли на станции назначения или вошли в график, сообщил "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ, оператор железнодорожных пассажирских перевозок в Крым и Севастополь).

"Все поезда "Таврия", которые следовали в Крым с опозданием из-за приостановки движения по Крымскому мосту в ночь на 24 мая, прибыли на конечные станции, либо введены в график", - говорится в канале компании в Max.

По данным ГСЭ, по состоянию на 15:00 опаздывают два состава с полуострова в Москву - из Евпатории и Севастополя, время задержки - 2,5 и 1,5 часа соответственно.

Как сообщалось, проезд транспорта по Крымскому мосту был приостановлен около 4:00 воскресенья, а запущен после 7:00. По состоянию на 9:00 опаздывали четыре поезда в Крым и два - из Крыма.