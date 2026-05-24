Медведев сообщил о жестком ударе ВС РФ в ответ на теракт в Старобельске

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что "жесткий ответ из России" был вызван террористическим ударом Киева по общежитию педагогического колледжа в Старобельске (ЛНР), в результате которого погиб 21 человек.

Как написал он в своем канале в Max в воскресенье, "жесткий ответ" был вызван "террористическими ударами по детям".

В связи с действиями режима в Киеве Медведев высказался за нанесение мощных ударов по Киеву. "Надо бить - как сегодня и еще гораздо сильнее! Ведь руины и серый пепел на месте их столичных символов деморализуют врага не слабее утраты боевого знамени", - написал он.

В ночь на 22 мая в Старобельске были атакованы учебный корпус и общежитие колледжа Луганского государственного педагогического университета. По официальным данным, в момент атаки в здании пятиэтажного общежития, которое в результате удара обрушилось до второго этажа, находились 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет.

В субботу МЧС РФ сообщило о завершении спасательных работ, извлечены тела 21 погибшего. "Поисковые работы в Старобельске на месте обрушения общежития колледжа Луганского педагогического университета завершены. Все тела погибших извлечены из-под завалов. Всего пострадали 63 человека, из которых 21 погибли", - говорилось в сообщении пресс-службы МЧС России.

Президент России Владимир Путин в пятницу назвал терактом украинский удар по общежитию в ЛНР. "Сегодня ночью неонацистский режим, захвативший власть в Киеве, нанес террористический удар по студенческому общежитию Старобельского педагогического колледжа", - сказал он на встрече с выпускниками первого потока программы "Время героев". Путин подчеркнул, что удар был нанесен ночью, когда студенты спали.

По словам президента, никаких объектов военного назначения рядом с общежитием в ЛНР, которое подверглось атаке ВСУ, нет. "Поэтому говорить о том, что снаряды поразили здание под действием наших средств ПВО, радиоэлектронной борьбы, нет никаких оснований. Никто не может сказать, что пытались поразить какой-то объект, а БПЛА были сбиты нашими же средствами и случайно якобы попали в это здание ", - отметил он.

"Удар не был случайным. Он прошел в три волны. 16 БПЛА в одно и то же место", - сказал Путин.