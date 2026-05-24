Минобороны РФ заявило об улучшении позиций российских войск в зоне СВО

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Войска группировок "Север" и "Южная" улучшили положение в зоне СВО, "Запад" и "Центр" заняли более выгодные рубежи, группировка войск "Восток" продвигается вглубь обороны армии Украины, сообщили в Минобороны РФ в воскресенье.

"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Балаклея, Моначиновка Харьковской области, Красный Лиман и Сидорово Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении министерства.

По его данным, потери украинских сил за сутки на этих участках составили до 180 военных, три боевые бронированные машины, 13 автомобилей, три артиллерийских орудия и три станции радиоэлектронной борьбы.

"Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Хмелевка, Рясное, Уланово и Вольная Слобода Сумской области", - заявило ведомство.

По его информации, в течение суток в Харьковской области группировкой поражены формирования механизированной бригады и бригады беспилотных систем ВСУ в районах населенных пунктов Сосновка и Петропавловка.

"Противник потерял до 175 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 20 автомобилей, два артиллерийских орудия, станцию радиоэлектронной борьбы и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США", - сообщили в Минобороны.

"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям шести механизированных бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Пискуновка, Николаевка, Новоселовка, Стенки и Константиновка Донецкой Народной Республики", - заявило министерство.

По его данненым, потери ВСУ здесь составили более 90 военных, танк, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, 18 автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, боевая машина реактивной системы залпового огня "Град" и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы RADA RPS-42 производства Израиля.

"Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции", - заявили в Минобороны РФ.

Российские военнослужащие нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, егерской, воздушно-десантной бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ, двух бригад морской пехоты и двух бригад Нацгвардии в ДНР и Днепропетровской области, сообщили в ведомстве.

Согласно его данным, за сутки украинская армия потеряла в зоне ответственности группировки свыше 305 военнослужащих, бронетранспортер, четыре боевые бронированные машины, 12 автомобилей, два артиллерийских орудия, включая 155 мм самоходную артиллерийскую установку "Богдана" и четыре станции радиоэлектронной борьбы.

"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой, трех десантно-штурмовых бригад и трех штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Гавриловка, Малиновка, Диброва, Катериновка, Покровское Днепропетровской области, Новониколаевка, Терсянка, Лесное и Любицкое Запорожской области", - заявили в министерстве.

В течение суток в зоне действий группировки армия Украины потеряла более 265 военных, бронетранспортер, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей и орудие полевой артиллерии.

"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Преображенка, Камышеваха, Малокатериновка, Марьевка и Григоровка Запорожской области", - сказали в Минобороны РФ.