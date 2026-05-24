Военные РФ заявили о поражении пунктов управления ГУР Украины и командования Сухопутных войск

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что в ходе массированного удара в воскресенье были поражены пункты управления ВСУ, в том числе Главного управления разведки Украины.

"Объекты украинского военно-промышленного комплекса, военной инфраструктуры, а также пункты управления главного командования сухопутных войск, главного управления разведки украинского минобороны и другие пункты управления ВСУ", - говорится в сообщении Минобороны РФ об итогах удара.

Как сообщили в ведомстве, эти объекты были поражены в ходе массированного удара в Киеве и Киевской области баллистическими ракетами "Орешник", аэробаллистическими ракетами "Искандер", гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами "Кинжал" и крылатыми ракетами "Циркон", крылатыми ракетами воздушного, морского и наземного базирования, а также ударными БПЛА.