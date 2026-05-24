Тело четвертого погибшего обнаружено после пожара 13 мая на ЛПДС "Транснефти" в Башкирии

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Тело погибшего работника АО "Транснефть-Урал" (дочерняя организация ПАО "Транснефть") обнаружено после пожара на резервуаре линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) "Нурлино" в Башкирии, сообщила в воскресенье пресс-служба АО.

"Поисково-спасательные работы на линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) "Нурлино" завершены. Тело четвертого работника, погибшего в результате несчастного случая, случившегося 13 мая 2026 года, обнаружено", - говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что предприятие обеспечивает родных и близких погибших работников необходимой поддержкой, "включающей не только социальные выплаты, но и материальную корпоративную помощь в соответствии с коллективным договором".

13 мая на площадке ЛПДС "Нурлино" АО "Транснефть-Урал" при проведении работ на выведенном из эксплуатации резервуаре РВСП-20000, выполнявшихся подрядной организацией ООО "Геококад", произошел взрыв с последующим возгоранием.

Причиной послужило воспламенение внутри резервуара газовоздушной среды с последующим возгоранием.

В результате происшествия три сотрудника подрядной организации с ожогами различной степени тяжести были госпитализированы в ГКБ №18 города Уфы, позднее один из них - 54-летний чистильщик "ГЕОЭКОКАД", получивший ожоги 90% тела, скончался.

Три работника Черкасского нефтепроводного управления (филиала) АО "Транснефть-Урал" погибли. Поиски еще одного слесаря по ремонту технологических установок участка эксплуатации резервуаров продолжались несколько дней.