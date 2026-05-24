В Международном форуме по безопасности в России примут участие 120 стран

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Более 120 стран примут участие в первом Международном форуме по безопасности, который пройдет в Подмосковье 26-29 мая, среди них - представители из 12 недружественных государств, заявили в аппарате пресс-службы Совбеза РФ в воскресенье.

"В первом международном форуме по безопасности, который пройдет под эгидой Совета безопасности (...) примут участие более 140 иностранных делегаций из более чем 120 стран", - говорится в сообщении.

"В работе форума также примут участие неофициальные представители из 12 недружественных стран, активно выступающие за развитие конструктивных отношений с Россией", - заявили в пресс-службе.

Отмечается, что почти все страны Африки направляют своих представителей на форум, а также все партнеры из стран ШОС, БРИКС, АСЕАН, большинство стран Ближнего Востока и Латинской Америки.

"Запланировано проведение 40 двусторонних встреч по линии Совета безопасности Российской Федерации и 85 по линии заинтересованных ведомств", - заявили в СБ РФ.

В аппарате также сообщили, что в рамках форума планируется подписание 10 соглашений и меморандумов по линии Совбеза РФ и федеральных органов исполнительной власти.

В пресс-службе отметили, что 28 мая под председательством секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу откроется XIV международная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. В ней примут участие 14 делегаций из международных организаций. На 29 мая намечены двусторонние встречи российских и зарубежных экспертов, официальных лиц и делегаций.

"В рамках форума будут организованы: 6 многосторонних встреч (БРИКС, СНГ, Россия-АСЕАН, Россия-Центральная Азия, Россия-страны Сахеля, брифинг для стран Африки)", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что запланировано 21 мероприятие в формате "круглых столов", конференций, дискуссионных панелей и стратегических сессий, а также 25 выставочных экспозиций.

В аппарате Совбеза РФ сообщили, что к организации форума привлечены более 30 органов государственной власти и корпораций РФ, в том числе 15 министерств и федеральных служб, правительства Москвы и Московской области, госкорпорации "Ростех", "Росатом" и "Роскосмос", а также МГИМО, ИМЭМО, Институт международных политических и экономических стратегий, ПАО "Сбербанк России", АО "Рособоронэкспорт" и предприятия оборонно-промышленного комплекса.

В Совбезе также сообщили, что подано более 120 заявок от иностранных журналистов из 17 стран, в том числе из США, Британии, Германии и Японии.

28 апреля Шойгу заявил, что в рамках форума по безопасности запланированы многосторонние встречи с представителями стран Центральной Азии, АСЕАН и БРИКС. Он сообщал, что на форум приглашены более 180 делегаций из разных стран.

Первый Международный форум по безопасности пройдет в Московской области на площадках "Лайв Арена" и центрального парка "Патриот".