Роспотребнадзор к началу летнего сезона открыл горячую линию для туристов

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор с 25 мая по 7 июня проведет всероссийскую горячую линию по вопросам защиты прав потребителей туристских услуг, сообщает ведомство в понедельник.

"Специалисты ответят на вопросы, касающиеся качества и безопасности предоставления услуг отдыха и туризма. Также можно получить рекомендации по пребыванию в жаркую погоду, безопасному питанию; качеству питьевой воды, правилам купания и необходимым прививкам для путешествий", - говорится в сообщении.

Номера телефонов и адреса консультационных центров и пунктов потребители туристских услуг смогут найти на официальных сайтах территориальных органов Роспотребнадзора.