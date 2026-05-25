Поиск

Роспотребнадзор к началу летнего сезона открыл горячую линию для туристов

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор с 25 мая по 7 июня проведет всероссийскую горячую линию по вопросам защиты прав потребителей туристских услуг, сообщает ведомство в понедельник.

"Специалисты ответят на вопросы, касающиеся качества и безопасности предоставления услуг отдыха и туризма. Также можно получить рекомендации по пребыванию в жаркую погоду, безопасному питанию; качеству питьевой воды, правилам купания и необходимым прививкам для путешествий", - говорится в сообщении.

Номера телефонов и адреса консультационных центров и пунктов потребители туристских услуг смогут найти на официальных сайтах территориальных органов Роспотребнадзора.

Роспотребнадзор
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Четверо жителей Горловки стали жертвами атаки ВСУ

СМИ сообщили, что Олег Савельев покинул пост замглавы Минобороны РФ

В Забайкалье выявили схему по выдаче за взятки лицензий на добычу золота

 В Забайкалье выявили схему по выдаче за взятки лицензий на добычу золота

"Интерфакс" представил рейтинг вузов по направлению "Государственное и муниципальное управление" - 2026

Министр обороны РФ Белоусов проинспектировал группировку "Восток" в зоне СВО

Мужчина погиб при атаке БПЛА на Белгородскую область

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию незначительным изменением индекса IMOEX2

 Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию незначительным изменением индекса IMOEX2

Девять муниципальных округов Херсонской области полностью обесточены после атаки БПЛА

Ярославль подвергся массированной атаке беспилотников, пострадала женщина

Белгород и Белгородский округ подверглись ракетному обстрелу, есть повреждения
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9570 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2317 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 156 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 165 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов