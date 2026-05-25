Поиск

ФАС рассмотрела в I квартале 2025 года 8,45 тыс. жалоб в сфере закупок

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России в I квартале текущего года рассмотрела по существу 8,45 тыс. жалоб в сфере закупок, говорится в сообщении службы.

Всего в I квартале в ФАС поступило 10,5 тыс. жалоб. По результатам рассмотрения большей их части (8,45 тыс.) обоснованными было признано только 2,89 тыс. жалоб, что на 27,5% меньше показателя за аналогичный период прошлого года.

По оценке ФАС, уменьшение числа жалоб связано с "проводимой службой комплексной работой, направленной на пресечение случаев злоупотребления правом на обжалование закупок".

Также в I квартале ведомство провело 2,9 тыс. плановых и внеплановых проверок, в ходе которых было проверено 3,68 тыс. закупок. По данным ведомства, в 1,5 тыс. закупок были выявлены нарушения.

По результатам рассмотрения жалоб и проведения проверок ФАС выдала 2,8 тыс. предписаний об устранении выявленных нарушений. Кроме того, по фактам нарушений служба возбудила 66,1 тыс. административных дел, по результатам рассмотрения которых было выдано 5,6 тыс. постановлений о назначении штрафов на общую сумму 15,7 млн рублей.

Как сообщалось, в 2025 году ФАС рассмотрела по существу 41,8 тыс. жалоб от участников закупок (всего в службу поступило 51,5 тыс. жалоб против 39,2 тыс. жалоб в 2024 году). Также в прошлом году служба провела 15,6 тыс. проверок, в ходе которых изучила 30,7 тыс. закупочных процедур.

По результатам рассмотрения жалоб и проведения проверок ФАС выдала в 2025 году 14,3 тыс. предписаний об устранении выявленных нарушений (11,2 тыс. предписаний годом ранее). В целом по фактам нарушений в области госзакупок ФАС возбудила в 2025 году 31,7 тыс. административных дел, по результатам рассмотрения которых было выдано 22 тыс. постановлений о назначении наказания в виде предупреждения и 7 тыс. постановлений о наложении штрафов на общую сумму 141,9 млн рублей.

ФАС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Четверо жителей Горловки стали жертвами атаки ВСУ

СМИ сообщили, что Олег Савельев покинул пост замглавы Минобороны РФ

В Забайкалье выявили схему по выдаче за взятки лицензий на добычу золота

 В Забайкалье выявили схему по выдаче за взятки лицензий на добычу золота

"Интерфакс" представил рейтинг вузов по направлению "Государственное и муниципальное управление" - 2026

Министр обороны РФ Белоусов проинспектировал группировку "Восток" в зоне СВО

Мужчина погиб при атаке БПЛА на Белгородскую область

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию незначительным изменением индекса IMOEX2

 Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию незначительным изменением индекса IMOEX2

Девять муниципальных округов Херсонской области полностью обесточены после атаки БПЛА

Ярославль подвергся массированной атаке беспилотников, пострадала женщина

Белгород и Белгородский округ подверглись ракетному обстрелу, есть повреждения
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9570 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2317 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 156 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 165 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов