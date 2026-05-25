ФАС рассмотрела в I квартале 2025 года 8,45 тыс. жалоб в сфере закупок

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России в I квартале текущего года рассмотрела по существу 8,45 тыс. жалоб в сфере закупок, говорится в сообщении службы.

Всего в I квартале в ФАС поступило 10,5 тыс. жалоб. По результатам рассмотрения большей их части (8,45 тыс.) обоснованными было признано только 2,89 тыс. жалоб, что на 27,5% меньше показателя за аналогичный период прошлого года.

По оценке ФАС, уменьшение числа жалоб связано с "проводимой службой комплексной работой, направленной на пресечение случаев злоупотребления правом на обжалование закупок".

Также в I квартале ведомство провело 2,9 тыс. плановых и внеплановых проверок, в ходе которых было проверено 3,68 тыс. закупок. По данным ведомства, в 1,5 тыс. закупок были выявлены нарушения.

По результатам рассмотрения жалоб и проведения проверок ФАС выдала 2,8 тыс. предписаний об устранении выявленных нарушений. Кроме того, по фактам нарушений служба возбудила 66,1 тыс. административных дел, по результатам рассмотрения которых было выдано 5,6 тыс. постановлений о назначении штрафов на общую сумму 15,7 млн рублей.

Как сообщалось, в 2025 году ФАС рассмотрела по существу 41,8 тыс. жалоб от участников закупок (всего в службу поступило 51,5 тыс. жалоб против 39,2 тыс. жалоб в 2024 году). Также в прошлом году служба провела 15,6 тыс. проверок, в ходе которых изучила 30,7 тыс. закупочных процедур.

По результатам рассмотрения жалоб и проведения проверок ФАС выдала в 2025 году 14,3 тыс. предписаний об устранении выявленных нарушений (11,2 тыс. предписаний годом ранее). В целом по фактам нарушений в области госзакупок ФАС возбудила в 2025 году 31,7 тыс. административных дел, по результатам рассмотрения которых было выдано 22 тыс. постановлений о назначении наказания в виде предупреждения и 7 тыс. постановлений о наложении штрафов на общую сумму 141,9 млн рублей.