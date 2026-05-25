Трое взрослых и двое детей погибли на пожаре в Подмосковье

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Возгорание произошло в дачном доме в Павлово-Посадском городском округе, есть погибшие, сообщила пресс-служба подмосковного главка МЧС в понедельник.

"Загорание произошло в СНТ "Текстильщик-2" деревни Евсеево Павлово-Посадского городского округа. На момент прибытия пожарных дом горел открытым пламенем по всей площади. К сожалению, при ликвидации последствий пожара обнаружены тела пятерых погибших, двое из которых - дети 12 и 7 лет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что быстрому распространению огня способствовали высокая пожарная нагрузка строения, а также позднее поступление вызова.



