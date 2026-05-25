В Энергодаре сообщили, что ВСУ массово атакуют город дронами

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - ВСУ массово атакуют инфраструктуру связи и транспорт на территории города Энергодар, где расположена Запорожская АЭС, сообщил глава горадминистрации Максим Пухов в понедельник.

"Идет массовое применение FPV-дронов по гражданским микроавтобусам, машинам повышенной проходимости, по вышкам сотовой связи. Только за минувшие шесть часов уничтожены три гражданских автомобиля в черте города", - написал Пухов в своем канале в Max.

В субботу представители Запорожской АЭС сообщили об очередном ударе по территории станции (под удар попал транспортный цех, повреждены автобусы) и по Энергодару (также повреждены автобусы).

В Энергодаре расположена Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе. Объекты ЗАЭС регулярно становятся объектами украинских ударов в течение мая.