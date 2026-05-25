Кремль ожидает, что Армения так или иначе будет представлена на саммите ЕАЭС

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - В Кремле рассчитывают, что Армения так или иначе будет представлена на саммите ЕврАзЭС, который состоится на этой неделе в Казахстане, Москва находится в контакте с армянскими партнерами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы остаемся в диалоге с нашими армянскими друзьями и будем делать это и дальше (...). Мы с Арменией находимся в одном из самых продвинутых интеграционных процессов - ЕАЭС", - сказал Песков в понедельник журналистам.

Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин на этой неделе отправится в Казахстан с государственным визитом, после которого в пятницу главы государств и правительств соберутся для обсуждения тематики ЕАЭС на заседание Высшего Евразийского совета.

"Если я не ошибаюсь, премьер-министр (Армении Никол - ИФ) Пашинян не будет принимать участие (в саммите - ИФ) по соображениям избирательной кампании. В то же время мы рассчитываем, что так или иначе армянская сторона будет принимать участие в этой очень важной встрече, продолжая свое членство в ЕАЭС", - сказал Песков.

Дмитрий Песков Армения ЕАЭС Владимир Путин
