Ж/д станция Джанкой в Крыму возобновила работу после двухдневного перерыва

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Железнодорожная станция Джанкой на севере Крыма снова начала принимать пассажирские поезда, сообщил "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ, оператор железнодорожных пассажирских перевозок в Крым и Севастополь).

"Станция Джанкой 25 мая начала принимать поезда для посадки-высадки", - говорится в канале компании в Max.

По словам оператора, поезда возвращают на маршрут поэтапно.

Станция Джанкой, через которую следует большинство пассажирских поездов дальнего следования в Крыму, была закрыта для посадки и высадки пассажиров с утра 23 мая. Причины не назывались.