В Набережных Челнах лиса покусала шесть посетителей парка

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - В Набережных Челнах ищут и будут ловить лису, которая покусала шестерых посетителей парка "Прибрежный", сообщила мэрия города.

В Минздраве Татарстана "Интерфаксу" уточнили, что после нападения лисы ко врачам с укусами обратились шесть человек - трое детей и трое взрослых.

"Всем пациентам в полном объеме оказана неотложная медицинская помощь. Врачи проводят комплекс лечебно-профилактических мероприятий, предусмотренных при подобных травмах, включая антирабическую помощь. Их жизни ничего не угрожает", - сказал представитель министерства.

В мэрии посоветовали гражданам временно не заходить на малолюдные участки парка "Прибрежный".

"Не приближайтесь к диким животным и не пытайтесь их покормить или прогнать самостоятельно. При обнаружении лисы или иного дикого животного незамедлительно сообщайте в экстренные службы", - заявила мэрия.