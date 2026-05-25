Поиск

В Набережных Челнах лиса покусала шесть посетителей парка

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - В Набережных Челнах ищут и будут ловить лису, которая покусала шестерых посетителей парка "Прибрежный", сообщила мэрия города.

В Минздраве Татарстана "Интерфаксу" уточнили, что после нападения лисы ко врачам с укусами обратились шесть человек - трое детей и трое взрослых.

"Всем пациентам в полном объеме оказана неотложная медицинская помощь. Врачи проводят комплекс лечебно-профилактических мероприятий, предусмотренных при подобных травмах, включая антирабическую помощь. Их жизни ничего не угрожает", - сказал представитель министерства.

В мэрии посоветовали гражданам временно не заходить на малолюдные участки парка "Прибрежный".

"Не приближайтесь к диким животным и не пытайтесь их покормить или прогнать самостоятельно. При обнаружении лисы или иного дикого животного незамедлительно сообщайте в экстренные службы", - заявила мэрия.

Минздрав Татарстан Набережные Челны
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Купальный сезон в Анапе стартует 1 июня

 Купальный сезон в Анапе стартует 1 июня

"Ростех" покажет новый зенитный комплекс "Цитадель" на форуме по безопасности

Новый замминистра обороны РФ Виталий Шулика будет руководить аппаратом Минобороны

 Новый замминистра обороны РФ Виталий Шулика будет руководить аппаратом Минобороны

Следствие изучает данные бортового самописца атакованного в Средиземном море газовоза РФ

Песков считает, что у режиссера Звягинцева нет права высказываться по Украине

Магнитные мины обнаружены на корпусе прибывшего из Бельгии танкера в порту в Ленобласти

Четверо жителей Горловки стали жертвами атаки ВСУ

СМИ сообщили, что Олег Савельев покинул пост замглавы Минобороны РФ

В Забайкалье выявили схему по выдаче за взятки лицензий на добычу золота

 В Забайкалье выявили схему по выдаче за взятки лицензий на добычу золота

"Интерфакс" представил рейтинг вузов по направлению "Государственное и муниципальное управление" - 2026
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2319 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9576 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 156 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 165 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов