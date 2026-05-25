Туроператоры ждут роста продаж туров в Анапу на 40% после открытия пляжей

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Туроператоры ждут всплеска продаж туров в Анапу на 40% после сообщения об открытии пляжей курорта с 1 июня, половина запланированного на сезон объема уже распродана, сообщил журналистам вице-президент Ассоциации туроператоров России по внутреннему туризму Сергей Ромашкин.

"После официального объявление об открытии пляжей Анапы с 1 июня продажи туров на курорт могут вырасти примерно на 40% неделя к неделе. Туристы и турбизнес давно ждали этой новости. Спрос на летний отдых в Анапе в организованном сегменте и до этого уже шел вверх: в среднем по рынку - на 30-35% год к году, а у некоторых компаний - кратно к низкой базе прошлого года", - сказал он .

По словам Ромашкина, более половины запланированного объема на курорт уже продано.

Он прогнозирует, что Анапа в 2026 году примет 3,8-4 млн туристов. В успешном 2024 году курорт принял 5,5 млн туристов, а в 2025 году - только 3 млн. Полное восстановление турпотока в ассоциации прогнозируют в 2027 году.

Мэр города Светлана Маслова подписала постановление об открытии купального сезона на галечных и одном километре песчаных пляжей Анапы 1 июня. Купальный сезон продлится до 30 сентября.

