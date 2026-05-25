Вице-премьер Патрушев отметил готовность кабмина улучшать поддержку малого агробизнеса

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Правительство РФ сохраняет все меры господдержки малого и среднего бизнеса на селе и готово к их совершенствованию, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев на пленарном заседании третьего Форума тружеников села в понедельник в Москве.

Отметив, что поддержка предприятий, расположенных в сельской местности, является важной задачей, он сказал: "В первую очередь речь идет о малом бизнесе, о малом агробизнесе. Для этого правительство сохраняет комплекс стимулирующих мер. С 2026 года они объединены в отдельный федеральный проект, на реализацию которого предусмотрено около 15 млрд рублей".

По его словам, в том числе предусмотрены инструменты для повышения энергоэффективности предприятий, увеличения сбыта фермерской продукции, создания и модернизации сельских пекарен. "Сохраняется адресная поддержка в виде различных грантов. В том числе есть гранты для участников и ветеранов специальной военной операции. а также для развития агротуризма", - сказал он.

Патрушев подчеркнул, что "при необходимости мы всегда открыты к обсуждению и совершенствованию уже существующих мер поддержки".

Госпрограмма комплексного развития сельских территорий реализуется в РФ с 2020 года.

Как сообщил Патрушев, за прошедший период на данные цели направлено почти 0,5 трлн рублей.

Правительство РФ Дмитрий Патрушев
 Госдума проработает в регламенте нормы о недопущении конфликта интересов депутатов

