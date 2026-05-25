Правкомиссия одобрила законопроект о поддержке "Почты России"

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект, направленный на модернизацию почтовой отрасли и поддержку АО "Почта России", сообщил глава Минцифры РФ Максут Шадаев.

"Сегодня законопроект о "Почте" был поддержан на комиссии по законопроектной деятельности, поэтому ждем рассмотрения на правительстве и вносим уже в Думу", - сказал Шадаев на пленарном заседании Форума тружеников села.

Минцифры в марте направило в правительство этот законопроект. Тогда сообщалось, что он, в частности, предусматривает изменения лицензионных требований для почтовых операторов: их уставный капитал должен составлять не менее 5 млн рублей, объём собственных средств - от 1 до 2 млрд рублей, финансовое обеспечение рисков - от 100 до 200 млн рублей. Срок действия лицензии устанавливается в 10 лет.

По данным РБК, из финальной версии законопроекта исключили требование для компаний, занимающихся доставкой (любых вложений до 20 кг) получать лицензию почтового оператора.

Как сообщало Минцифры, законопроектом также предлагается дифференцированная госпошлина за лицензирование почтовой деятельности: для федерального уровня - 100 млн рублей, регионального - 10 млн рублей, местного - 1 млн рублей. При этом с "Почты России" госпошлину взимать не планируется.

Маркетплейсы, включённые в реестр цифровых платформ, планируется обязать открывать ПВЗ в почтовых отделениях либо доставлять товары напрямую туда. Впрочем, по данным РБК, этот пункт исключили из финальной версии проекта.

Банкам планируется запретить взимать комиссию с граждан при оплате услуг в отделениях почтовой связи.

Законопроект закрепляет статус электронной почтовой системы на федеральном уровне. Она станет единым каналом доставки юридически значимых сообщений от госорганов гражданам и бизнесу. Через электронную почтовую систему, в частности, по умолчанию будут направляться платёжные документы за коммунальные услуги в личные кабинеты собственников жилья на Госуслугах. При этом для пенсионеров и других льготных категорий, а также для граждан без учётной записи на Госуслугах сохранится доставка бумажных квитанций.

Кроме того, "Почта России" получит статус уполномоченной организации, имеющей право доступа к почтовым ящикам в многоквартирных домах. При этом доступ сохранится и у управляющих компаний, а также может быть предоставлен другой организации, если жители на общем собрании примут соответствующее решение.

"Почта России" получит право продавать безрецептурные лекарства в своих отделениях. Перечень разрешенных препаратов и условия их реализации в отделениях "Почты" определит правительство. "Это особенно важно для жителей отдаленных и труднодоступных населенных пунктов", - отмечает Минцифры.

Законопроектом также предлагается повысить комиссию за доставку пенсий, пособий и социальных выплат с 1,17% до 1,5%.