Президент подписал закон о профилактике искажения исторической правды

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин подписал закон об усилении профилактических мер по противодействию искажению исторической правды и пресечению уклонений от обязанности по защите Отечества.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

"Федеральный закон направлен на совершенствование деятельности правоохранительных органов по профилактике и пресечению противоправных действий", - говорится в заключении комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству на документ.

Закон дополняет перечень направлений профилактики правонарушений (ФЗ "Об основах системы профилактики правонарушений") новыми основаниями для такой профилактики: "исполнение воинской обязанности и несение военной службы", а также "обеспечение защиты исторической правды и недопущение умаления значения подвига народа при защите Отечества".

"Реализация внесенных федеральным законом изменений будет способствовать укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, а также сохранению исторической памяти и противодействию фальсификации истории", - отмечается в заключении комитета.