Решетников назвал плавучие АЭС перспективными для стран Латинской Америки

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Глава Минэкономразвития России, сопредседатель межправкомиссии России и Бразилии Максим Решетников считает, что использование плавучих атомных станций может стать перспективным направлением как для Латинской Америки, где население сконцентрировано вдоль побережья, так и для других регионов - Африки и Азии.

Он сказал это журналистам после заседания межправкомиссии в Бразилиа.

"Мы в том числе и предлагаем плавучие блоки малой мощности. Это то, что в перспективе будет очень эффективным способом решения проблем, особенно для Латинской Америки. Потому что здесь все-таки внутренняя плотность коммуникации понижена, а люди расположены, как правило, вдоль побережья. В этом плане подогнать плавучую атомную станцию, поставить и обеспечить подачу (электроэнергии - ИФ) эффективно. Это такой, мне кажется, продукт следующих двух десятилетий и для Латинской Америки, и для Африки, и для многих стран Азии", - сказал он.

Комментируя сотрудничество в сфере мирного атома с Бразилией, он сообщил, что в настоящее время стороны прорабатывают соглашение о мирном атоме, и высказал надежду, что после проведенных в рамках визита в Бразилиа переговоров процесс ускорится.

Ранее российский посол в Бразилии Алексей Лабецкий сообщил, что стороны обсуждают новое соглашение о сотрудничестве в атомной энергетике и что у "Росатома" хорошие перспективы на бразильском рынке

Максим Решетников Минэкономразвития Росатом Бразилия Латинская Америка
