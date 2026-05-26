Госдума рассмотрит во втором чтении проект закона о 10-летнем сроке давности по делам о приватизации

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Госдума на заседании во вторник планирует рассмотреть во втором, и в случае принятия, и в третьем, окончательном чтении проект закона, предлагающий установить 10-летний срок исковой давности, по истечении которого суд отказывает в иске публично-правового образования об истребовании незаконно приватизированного имущества, сообщил первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков.

"Завтра во втором и, в случае принятия, в третьем (чтении - ИФ) рассмотрим вопрос о сроках исковой давности при приватизации", - сказал Жуков журналистам.

Законопроект (1208563-8) предлагает изменения в статью 217 части первой Гражданского кодекса РФ. Она дополняется положением о том, что в случае применения гражданско-правовых последствий нарушения требований законодательства при приватизации подлежат применению установленные Гражданским кодексом РФ сроки исковой давности и правила их исчисления (три года с момента выявления нарушения). При этом срок давности во всяком случае не может превышать 10 лет со дня выбытия такого имущества из публичной собственности.

"Такое решение даст сигнал о гарантиях собственности лицам, которые развивали и инвестировали в предприятия длительные годы, даже в тех случаях, когда при приватизации имущества более 10 лет назад не все процедуры были выполнены в соответствии с законом", - говорится в пояснительной записке.

При этом процессы изъятия имущества по "антикоррупционным" и "антиэкстремистским" искам затронуты не будут, предусматривает проект закона.

Законопроектом предусмотрены переходные положения в части его применения к требованиям, сроки предъявления которых возникли со дня вступления в силу законопроекта, а также к требованиям, сроки предъявления которых возникли до дня вступления в силу законопроекта, если судебные решения по этим требованиям не вступили в законную силу.

"Принятие данного законопроекта станет важным шагом к устранению противоречий в судебной практике, обеспечив тем самым более надежную правовую основу для инвесторов и собственников. Мы стремимся создать условия, при которых право собственности будет незыблемым, а экономические отношения - предсказуемыми и прозрачными", - сказал, комментируя инициативу, председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. По его мнению, принятие закона будет способствовать окончательному разрешению вопросов, связанных с итогами приватизации, и обеспечит долгосрочную стабильность в сфере имущественных отношений.

Инициатива внесена в Госдуму Минэкономразвития России в целях реализации подпункта "г" пункта 3 перечня поручений президента РФ от 14 августа 2025 г. № Пр-1826 по итогам XXVIII Петербургского международного экономического форума 18-21 июня 2025 г. о необходимости внесения в законодательство изменений, предусматривающих установление сроков исковой давности и порядка их исчисления при оспаривании сделок о приватизации в целях защиты права собственности добросовестных приобретателей имущества.

