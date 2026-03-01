Поиск

В ЦАХАЛ взяли на себя ответственность за ликвидацию Хаменеи

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в воскресенье взяла на себя ответственность за ликвидацию руководителя Исламской Республики Иран Али Хаменеи.

Сообщается, что он был целью широкомасштабной операции, выполненной ВВС Израиля на основании детальных данных разведки.

В нем отмечается, что удар был нанесен по зданию центрального командования в центре Тегерана в тот момент, когда Хаменеи и другие высокопоставленные иранские чиновники находились там.

Власти Ирана в ночь на воскресенье подтвердили, что "Хаменеи принял мученическую смерть".

The New York Times и The Wall Street Journal, ссылаясь на источники, ранее сообщили, что ликвидация верховного лидера Ирана и других высокопоставленных иранских чиновников была осуществлена после того, как ЦРУ передало Израилю данные о его местонахождении для нанесения авиаудара. Полученные данные позволили Израилю скорректировать время атаки и нанести удар, убив Хаменеи и десятки высокопоставленных чиновников. Израильские самолеты сбросили 30 бомб на комплекс Хаменеи, оставив его "выжженным и разрушенным", указывает WSJ.

Хроника 28 февраля – 01 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Али Хаменеи Иран ЦАХАЛ Тегеран Израиль
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Иран нанес новые удары по военным базам США в странах Персидского залива и в Ираке

В ЦАХАЛ взяли на себя ответственность за ликвидацию Хаменеи

Израиль нанес новый удар по Тегерану

До 8 тыс. россиян застряли за границей из-за закрытия неба на Ближнем Востоке

 До 8 тыс. россиян застряли за границей из-за закрытия неба на Ближнем Востоке

Иран нанес удар по оманскому порту Дукм на побережье Аравийского моря

СМИ узнали, что ликвидация Хаменеи проведена Израилем после получения данных от ЦРУ

 СМИ узнали, что ликвидация Хаменеи проведена Израилем после получения данных от ЦРУ

Два человека ранены в Дубае обломками сбитых иранских БПЛА

 Два человека ранены в Дубае обломками сбитых иранских БПЛА

Сотни пакистанских шиитов разгромили консульство США в Карачи

В ЦАХАЛ заявили, что Иран продолжает ракетные обстрелы Израиля

В Тегеране сообщили о гибели главы минобороны и начальника генштаба Ирана
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 124 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8544 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 463 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 99 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 142 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 279 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 68 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 115 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 431 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });