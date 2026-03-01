В ЦАХАЛ взяли на себя ответственность за ликвидацию Хаменеи

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в воскресенье взяла на себя ответственность за ликвидацию руководителя Исламской Республики Иран Али Хаменеи.

Сообщается, что он был целью широкомасштабной операции, выполненной ВВС Израиля на основании детальных данных разведки.

В нем отмечается, что удар был нанесен по зданию центрального командования в центре Тегерана в тот момент, когда Хаменеи и другие высокопоставленные иранские чиновники находились там.

Власти Ирана в ночь на воскресенье подтвердили, что "Хаменеи принял мученическую смерть".

The New York Times и The Wall Street Journal, ссылаясь на источники, ранее сообщили, что ликвидация верховного лидера Ирана и других высокопоставленных иранских чиновников была осуществлена после того, как ЦРУ передало Израилю данные о его местонахождении для нанесения авиаудара. Полученные данные позволили Израилю скорректировать время атаки и нанести удар, убив Хаменеи и десятки высокопоставленных чиновников. Израильские самолеты сбросили 30 бомб на комплекс Хаменеи, оставив его "выжженным и разрушенным", указывает WSJ.