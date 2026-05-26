Госдума приняла закон о контроле за оборотом драгметаллов через ГИИС ДМДК

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Госдума приняла во втором и третьем чтении закон № 1031196-8, который запрещает aффинажным заводам прием на аффинаж партий драгоценных металлов при отсутствии подтверждения подлинности и легальности происхождения через государственную интегрированную информационную систему в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов и драгоценных камней (ГИИС ДМДК).

Законопроект в октябре 2025 года внесло в парламент правительство.

Он вводит запрет на прием аффинажными организациями драгоценных металлов на аффинаж, если сведения о них в ГИИС ДМДК не позволяют обеспечить их прослеживаемость (учет) и подтвердить подлинность и легальность происхождения. Исключение сделано для случаев, когда драгоценный металл не подлежит постановке на специальный учет и поступает от собственника или иного лица, владеющего им на законном основании. Порядок проверки партий драгметаллов через ГИИС ДМДК в целях прослеживаемости и подтверждения подлинности и легальности происхождения будет устанавливать правительство, критерии такой прослеживаемости для ювелирных изделий утвердит орган государственного пробирного надзора.

Сейчас ювелирные и другие изделия из драгоценных металлов отечественного производства и ввезенные в Россию для продажи подлежат опробованию, клеймению государственным пробирным клеймом, и на них должен быть нанесен двухмерный штриховой код. Согласно принятому закону, такой код будет наноситься при условии обеспечения в ГИИС ДМДК прослеживаемости (учета) и подтверждения подлинности и легальности происхождения драгоценных металлов, из которых изготовлены эти изделия.

Принятый закон также разрешает физическим лицам совершать между собой сделки с монетами из драгоценных металлов, прошедшими эмиссию. Сейчас сделки между физлицами (не ИП и не художниками-ювелирами) с драгоценными металлами и камнями запрещены, за исключением находящихся в их собственности ювелирных изделий, ограненных драгоценных камней и инвестиционных драгметаллов, имеющих сертификаты или паспорта.

Помимо этого, упрощается перевозка лома и отходов драгоценных металлов с содержанием менее 5% серебра и (или) менее 1% золота либо платины и металлов платиновой группы (кроме находящихся в государственной и муниципальной собственности). Сейчас такой лом можно перевозить без специально оборудованного транспорта и вооруженной охраны при условии принятия собственником мер по сохранности груза. Закон разрешает привлекать к его перевозке юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в том числе не состоящих на специальном учете.

Закон также включает судебно-экспертные учреждения Минюста в число субъектов, обязанных представлять информацию в ГИИС ДМДК наряду с органами власти, ЦБ, кредитными организациями, а также с состоящими на специальном учете юрлицами, ИП и художниками-ювелирами. Эти учреждения уже сейчас вправе подтверждать классификационные характеристики драгоценных камней.

Кроме того, закон вводит исключение из требования о подтверждении характеристик драгметаллов и камней для случаев, установленных международными договорами России.

С 1 сентября 2026 года заработают нормы о сделках граждан с эмиссионными монетами и об упрощении перевозки лома драгметаллов. Запрет на аффинаж металлов без подтверждения происхождения, привязка двухмерного штрихового кода к данным системы, порядок проверки партий и критерии прослеживаемости для ювелирных изделий вступят в силу с 1 сентября 2027 года. Положения о судебно-экспертных учреждениях Минюста и об исключении для международных договоров начнут действовать со дня официального опубликования закона.

ГИИС ДМДК (государственная интегрированная информационная система в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов и драгоценных камней) предназначена для оцифровки оборота драгоценных металлов и драгоценных камней, а также обеспечения взаимодействия участников рынка, органов государственного контроля и надзора, а также иных заинтересованных федеральных органов исполнительной власти. Оператором системы является Минфин. Участники могут подключиться к системе, подав заявление в течение 30 дней после регистрации в ЕГРЮЛ или ЕГРИП с соответствующими видами деятельности. За непредставление информации в ГИИС ДМДК установлена административная ответственность в виде штрафа: в размере от 30 тысяч до 60 тысяч рублей для ИП; от 50 тысяч до 80 тысяч рублей - для компаний.