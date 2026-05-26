Путин заявил, что сумма вложений РФ в экономику Казахстана приблизилась к $30 млрд

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин сообщил, что общая сумма российских капиталовложений в казахстанскую экономику составляет почти $30 млрд, с участием российских инвесторов в Казахстане реализуется порядка 70 крупных проектов.

"Общая сумма накопленных российских капиталовложений в казахстанскую экономику составляет почти 30 миллиардов долларов. При этом свыше 40 процентов всех казахстанских юридических лиц с иностранным капиталом - это компании, созданные совместно с партнёрами из России. С участием российских инвесторов в республике реализуется порядка 70 крупных проектов, в том числе в автомобилестроении, тяжёлом машиностроении, химической промышленности и многих других технологичных отраслях, благодаря чему уже создано более 60 тысяч новых рабочих мест", - говорится в статье Путина, опубликованной в газете "Казахстанская правда" в преддверии госвизита президента РФ в Казахстан.

Текст статьи размещен на сайте Кремля.

Констатировав, что Россия и Казахстан - крупные торговые партнёры, Путин отметил, что "несколько лет подряд сохраняются стабильно высокие показатели объёмов экспортно-импортных операций, подавляющая часть которых осуществляется в национальных валютах".

В статье также подчеркивается, что активно развивается российско-казахстанское сотрудничество в энергетике.

"За счёт работы Каспийского трубопроводного консорциума через территорию России обеспечиваются поставки более 80 процентов совокупного экспорта казахстанской нефти на мировые рынки. Для устойчивого энергоснабжения республики - с участием "Газпрома" - планируется оптимизация и расширение национальной газотранспортной инфраструктуры. Кроме того, российский бизнес предлагает казахстанским партнёрам уникальные разработки и технологии в области альтернативной и "чистой" энергетики", - пишет Путин.

Он отметил, что в нынешнем году был сделан важный совместный шаг в области космонавтики - 30 апреля с комплекса "Байтерек" состоялся первый пуск российско-казахстанской перспективной ракеты среднего класса "Союз-5/Сункар". "Символично, что это произошло в год 65-летия первого полёта человека на околоземную орбиту - Юрия Гагарина, отправившегося в свою историческую миссию с космодрома "Байконур", - говорится в статье Путина.