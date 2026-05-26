Президент РФ подчеркнул важность дальнейшего укрепления партнерства с Казахстаном

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Российская Федерация готова и впредь всемерно развивать многоплановые союзнические отношения с Республикой Казахстан, пишет президент России Владимир Путин в статье "Россия - Казахстан: союз в сердце Евразии", опубликованной в газете "Казахстанская правда" в преддверии госвизита президента РФ в Казахстан.

Путин выразил убеждение, что переговоры в ходе предстоящего визита придадут существенный импульс дальнейшему укреплению российско-казахстанского партнёрства.

"В условиях нынешней геополитической турбулентности, по нашему общему убеждению, как никогда важна роль механизмов регионального сотрудничества, в которых деятельно участвуют Россия и Казахстан. Имею в виду прежде всего Евразийский экономический союз, очередной саммит которого пройдёт на днях в Астане, а также Содружество Независимых Государств, Организацию Договора о коллективной безопасности, Шанхайскую организацию сотрудничества, Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии, формат Россия - Центральная Азия", - отметил он.

Как подчеркнул Путин, стратегическое партнёрство и союзничество России и Казахстана "опираются на нерушимые принципы взаимного уважения и доверия, выступают важным фактором обеспечения мира, стабильности и социально-экономического развития на всём евразийском пространстве".

Текст статьи Путина размещен на сайте Кремля.