Поиск

Президент РФ подчеркнул важность дальнейшего укрепления партнерства с Казахстаном

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Российская Федерация готова и впредь всемерно развивать многоплановые союзнические отношения с Республикой Казахстан, пишет президент России Владимир Путин в статье "Россия - Казахстан: союз в сердце Евразии", опубликованной в газете "Казахстанская правда" в преддверии госвизита президента РФ в Казахстан.

Путин выразил убеждение, что переговоры в ходе предстоящего визита придадут существенный импульс дальнейшему укреплению российско-казахстанского партнёрства.

В РоссииПутин заявил, что сумма вложений РФ в экономику Казахстана приблизилась к $30 млрдЧитать подробнее

"В условиях нынешней геополитической турбулентности, по нашему общему убеждению, как никогда важна роль механизмов регионального сотрудничества, в которых деятельно участвуют Россия и Казахстан. Имею в виду прежде всего Евразийский экономический союз, очередной саммит которого пройдёт на днях в Астане, а также Содружество Независимых Государств, Организацию Договора о коллективной безопасности, Шанхайскую организацию сотрудничества, Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии, формат Россия - Центральная Азия", - отметил он.

Как подчеркнул Путин, стратегическое партнёрство и союзничество России и Казахстана "опираются на нерушимые принципы взаимного уважения и доверия, выступают важным фактором обеспечения мира, стабильности и социально-экономического развития на всём евразийском пространстве".

Текст статьи Путина размещен на сайте Кремля.

Владимир Путин Казахстан РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Путин нанесет госвизит в Казахстан

 Путин нанесет госвизит в Казахстан

Что произошло за день: вторник, 26 мая

Суд удовлетворил ходатайство ЦБ о немедленном взыскании с Euroclear причиненных убытков

В РФ введут единую систему учета авиакомпонентов

 В РФ введут единую систему учета авиакомпонентов

Падение котировок ЮГК на "Мосбирже" превысило 10%

В Госдуме обсуждали запрет пользоваться мобильными на заседаниях, но не формализовали его

 В Госдуме обсуждали запрет пользоваться мобильными на заседаниях, но не формализовали его

Лавров разъяснил Рубио причины решения о начале нанесения ударов ВС РФ по Киеву

Рябков сообщил, что диалог в "ядерной пятерке" не заморожен полностью

 Рябков сообщил, что диалог в "ядерной пятерке" не заморожен полностью

Принят закон об освобождении отчетности личных фондов от обязательного аудита с 2025 г.

Володин считает, что Чубайсу въезд назад в Россию "заказан"
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2340 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9589 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 156 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 165 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов