Грушинский фестиваль-2026 отменили из соображений безопасности

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Организаторы Грушинского фестиваля решили в 2026 году его не проводить из соображений безопасности, сказано на сайте мероприятия.

"К сожалению, ситуация с безопасностью не стабилизировалась и не позволяет всем вместе собраться на нашей поляне на Мастрюковских озерах", - объяснили они.

По их словам, Грушинский клуб продолжит работу. Так, в феврале в Самаре пройдет Зимний Грушинский, осенью состоится второй конкурсный фестиваль "Гитарная пристань", также раз в месяц собираются песенные вечера "Грушинские четверги".

Как сообщили "Интерфаксу" в правительстве региона, основной причиной отмены фестиваля стали риски, связанные с угрозой атак БПЛА.

"Я думаю, что это правильное решение. Проведение фестиваля с приглашением огромного количества людей в текущих условиях действительно неуместно и небезопасно. Фестиваль переживал самые разные времена и всегда находил возможности для возрождения. Уверен, что в скором времени мы вновь соберемся вместе", - прокомментировал Михаил Грушин, племянник Валерия Грушина и один из организаторов фестиваля.

Как только позволит ситуация, традиция ежегодного проведения фестиваля будет продолжена.

Грушинский фестиваль авторской песни назван в честь самарского студента Валерия Грушина, погибшего в 1967 году на реке в Сибири при спасении детей в перевернувшейся лодке.

Первый фестиваль состоялся в 1968 году. В некоторые годы количество его гостей превышало 200 тысяч.

В 2020 году из-за эпидемиологической обстановки фестиваль прошел в привычные даты, но в онлайн-пространстве. В 2021 году было объявлено о традиционном формате, но в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации он прошел лишь в рамках городских концертов.

В 2022 и 2023 году фестиваль прошел в привычном формате. В 2024 году мероприятие было решено не проводить по соображениям безопасности.

В 2025 году состоялся Всероссийский фестиваль бардовской песни на Мастрюковых озерах, его организацией занимался Самарский союз молодежи при поддержке правительства региона. При этом прежние организаторы попросили не использовать название "Грушинский" при проведении фестиваля авторской песни.