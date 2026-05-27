В Новосибирской области карантин по пастереллезу остался в одном селе

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - В Новосибирской области карантин по пастереллезу остается в селе Новоключи Купинского района, сообщил губернатор региона Андрей Травников на прямой линии в региональном телеэфире.

"Можно сказать, практически во всех (населенных пунктах отменен карантин - ИФ). Частично оставлен карантин в Новоключах Купинского района из-за того, что одна из жительниц - собственница личного подсобного хозяйства, которое расположено в самом центре села, никак не соглашается с выполнением необходимых дезинфекционных мероприятий на своем участке. Даже пришлось побуждать ее через суд с помощью судебных приставов", - сказал Травников.

По его словам, все процедуры уже пройдены. "Надеюсь, на этой неделе этот вопрос также будет закрыт", - отметил он.

Во всех селах разрешено перемещение животных, продуктов, разрешена заготовка кормов.

По истечении 90 дней после подтверждения всех отрицательных анализов и проб почвы будет возможность приобретать животных для восстановления хозяйств, при этом власти уже отрабатывают предварительные заявки от жителей по приобретению животных, добавил он.

Кроме того, в планах региональных властей восстановление поголовья в крупных и средних хозяйствах.

В Новосибирской области вводили режим ЧС из-за заболеваний домашнего скота. Сообщалось, что пастереллез был выявлен в шести населенных пунктах пяти районов, бешенство - более чем в 70 очагах. Животные из очагов заражения пастереллезом изымались и забивались, в настоящее время изъятие животных завершено как в крупных хозяйствах, так и в личных подсобных.