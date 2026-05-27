Памфилова назвала предстоящие выборы в Госдуму самой сложной кампанией последних лет

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова заявила, что предстоящая избирательная кампания по выборам депутатов Госдумы в сентябре будет самой сложной за последние годы.

"Это будет сложнейшая кампания не только этого года. То есть, наверное, самая сложная кампания за последние годы", - сказала она на заседании ЦИК.

В сентябре, помимо выборов в Госдуму девятого созыва, планируется провести более 2 200 избирательных кампаний разного уровня и заместить 20 700 депутатских мандатов и выборных должностей. Голосование будет возможно в течение трех дней - 18, 19 и 20 сентября.

Выборы своим указом назначит президент России, указ должен быть опубликован в июне 2026 года.