Минздрав заявил, что за время СВО от ударов ВСУ погибли 38 российских медиков

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - За время проведения специальной военной операции в ее зоне пострадали 189 российских медицинских работников, 38 были убиты, сообщил заместитель министра здравоохранения РФ Андрей Плутницкий на международном форуме по безопасности в среду.

"С 2022 года по 2025 год были атакованы 736 объектов здравоохранения, 168 гражданских медицинских работников пострадали, 35 погибли. В этом году 56 объектов подверглись целенаправленным атакам вооруженных формирований Украины. Пострадал 21 медик, три - погибли", - сказал Плутницкий.

По его словам, за это время были атакованы почти 100 машин скорой помощи.

"Международное право предусматривает защиту гражданских больниц, машин скорой помощи, врачей, медперсонала от нападений и атак вооруженный формирований. Вместе с тем, эти нормы ежедневно попираются киевским режимом", - пояснил Плутницкий.

Он потребовал от всего сообщества расследовать каждый факт ударов по медобъектам и медперсоналу, а также дать оценку этим действиям.

"Мы настаиваем на гарантиях безопасности для наших медицинских работников в зонах боевых конфликтов", - подчеркнул Плутницкий.