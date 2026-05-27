Песков заявил, что льготные цены на газ РФ - это помощь Армении за счет России

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Льготные цены на российский газ - это помощь народу Армении за счет Российской Федерации, напомнил в беседе с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В апреле президент России Владимир Путин в ходе встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном отмечал, что Москва продает Еревану газ за $177,5 за тыс. куб. м, в то время как в Европе он сейчас стоит порядка $600 за тыс. куб. м.

Песков отметил: "Конечно же льгота, которую получают армяне, - это всегда за чей-то счет. Это не с неба, это за счет Российской Федерации. Армянский народ - наш братский народ. Эта страна братская, была и останется братской. Но это за наш счет - нужно называть вещи своими именами. Это наша помощь армянам. Например, европейцам, когда продают газ за $500-800, никто не помогает за свой счет. Американцы помогают европейцам за их счет, за большие деньги".

Накануне газета "Коммерсантъ" со ссылкой на письмо министра энергетики РФ Сергея Цивилева в адрес министерства территориального управления и инфраструктур Армении сообщила, что Россия может приостановить или денонсировать в одностороннем порядке соглашение о поставках в республику природного газа, нефтепродуктов и необработанных алмазов, подписанное в декабре 2013 года, если Ереван продолжит процесс вступления в ЕС.

Вопрос о будущем цены на газ для Армении Песков адресовал уполномоченной компании: "Это надо у "Газпрома" спрашивать, мне не известно ничего, про денонсацию. Там есть льготная цена: она может быть выше, она может быть ниже, она может пересматриваться. Корпорации могут ставить этот вопрос, это корпоративный вопрос".

Дмитрий Песков Армения
