Минфин РФ выступает против ручного расчета топливного демпфера

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Расчет топливного демпфера по устоявшейся в налоговом кодексе формуле лучше, чем ручное вычисление данных выплат, считает замминистра финансов Алексей Сазанов.

"Мое личное мнение: понятные и четкие правила лучше, чем ручное управление. Минфин будет придерживаться такой точки зрения", - сообщил он журналистам в ответ на вопрос, планирует ли ведомство корректировку механизма топливного демпфера в связи с внеплановыми ремонтами на ряде НПЗ.

Демпферный механизм действует в России с 2019 года. Бюджет выплачивает демпфер как своего рода субсидию нефтяным компаниям, чтобы те сдерживали внутренние цены на топливо при высоких экспортных нетбэках. Если разница между экспортной стоимостью топлива и индикативной внутренней ценой (обозначена законодательно) положительная, то есть экспорт становился выгоднее поставок на внутренний рынок, государство платит нефтяным компаниям, если разница отрицательная - нефтяники платят в бюджет.

На фоне ухудшения внешней конъюнктуры в начале 2026 года, а именно падения нефтяных котировок и роста дисконта на российские сорта, российские НК впервые за пять лет были вынуждены заплатить демпфер в казну: 18,8 млрд рублей - за январь, 15 млрд рублей - за февраль. Однако уже в следующем месяце на фоне конфликта на Ближнем Востоке ситуация кардинально изменилась: мировые цены на нефть из-за дефицита предложения резко выросли, а дисконты на сырье из РФ снизились. Это позволило нефтяникам получить из российского бюджета по демпферу за март 207,5 млрд рублей. Выплаты свыше 200 млрд рублей, по мнению аналитиков, будут сделаны и за апрель. Официально Минфин объявит о них в начале июня.

В то же время, ряд экспертов высказывает мнение, что Минфину необходимо пересмотреть подход к расчету топливного демпфера: отказаться от существующей формулы и перейти на ручное вычисление. По мнению авторов такой инициативы, она позволила бы сохранить часть доходов бюджета и сократить его дефицит.