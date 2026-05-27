Поиск

Минфин РФ выступает против ручного расчета топливного демпфера

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Расчет топливного демпфера по устоявшейся в налоговом кодексе формуле лучше, чем ручное вычисление данных выплат, считает замминистра финансов Алексей Сазанов.

"Мое личное мнение: понятные и четкие правила лучше, чем ручное управление. Минфин будет придерживаться такой точки зрения", - сообщил он журналистам в ответ на вопрос, планирует ли ведомство корректировку механизма топливного демпфера в связи с внеплановыми ремонтами на ряде НПЗ.

Демпферный механизм действует в России с 2019 года. Бюджет выплачивает демпфер как своего рода субсидию нефтяным компаниям, чтобы те сдерживали внутренние цены на топливо при высоких экспортных нетбэках. Если разница между экспортной стоимостью топлива и индикативной внутренней ценой (обозначена законодательно) положительная, то есть экспорт становился выгоднее поставок на внутренний рынок, государство платит нефтяным компаниям, если разница отрицательная - нефтяники платят в бюджет.

На фоне ухудшения внешней конъюнктуры в начале 2026 года, а именно падения нефтяных котировок и роста дисконта на российские сорта, российские НК впервые за пять лет были вынуждены заплатить демпфер в казну: 18,8 млрд рублей - за январь, 15 млрд рублей - за февраль. Однако уже в следующем месяце на фоне конфликта на Ближнем Востоке ситуация кардинально изменилась: мировые цены на нефть из-за дефицита предложения резко выросли, а дисконты на сырье из РФ снизились. Это позволило нефтяникам получить из российского бюджета по демпферу за март 207,5 млрд рублей. Выплаты свыше 200 млрд рублей, по мнению аналитиков, будут сделаны и за апрель. Официально Минфин объявит о них в начале июня.

В то же время, ряд экспертов высказывает мнение, что Минфину необходимо пересмотреть подход к расчету топливного демпфера: отказаться от существующей формулы и перейти на ручное вычисление. По мнению авторов такой инициативы, она позволила бы сохранить часть доходов бюджета и сократить его дефицит.

Минфин РФ Алексей Сазанов нефть
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Летные испытания ракеты с многоразовой первой ступенью "Амур" начнутся в 2031 г.

 Летные испытания ракеты с многоразовой первой ступенью "Амур" начнутся в 2031 г.

Власти сообщили о повреждении 30 домов в результате ночной атаки на Севастополь

РФ приостановит соглашение с Ереваном по газу в случае продолжения процесса вступления Армении в ЕС

Оверчук назвал логичным пересмотр соглашений с Арменией по газу в случае ее выхода из ЕАЭС

 Оверчук назвал логичным пересмотр соглашений с Арменией по газу в случае ее выхода из ЕАЭС

Роспотребнадзор заявил об отсутствии риска распространения Эболы в РФ

США не запрашивали агреман на нового посла в Москве

 США не запрашивали агреман на нового посла в Москве

В ДНР в результате атак БПЛА пострадали девять сотрудников МЧС

Верховный суд РФ оценит практику признания доказательств, сформированных ИИ

 Верховный суд РФ оценит практику признания доказательств, сформированных ИИ

Губернатор Севастополя сообщил о двоих раненных в результате ночной атаки ВСУ

Кабмин утвердил план по развитию русского и других языков народов России

 Кабмин утвердил план по развитию русского и других языков народов России
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2348 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9609 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 156 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 165 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов