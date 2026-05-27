Принят закон о продаже ДОМ.РФ объектов культурного наследия на торгах в обмен на их реставрацию

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Госдума на заседании в среду приняла закон, который создает механизм для вовлечения в оборот объектов культурного наследия в федеральной собственности, которые находятся в плохом состоянии и переданы в агентирование ПАО "ДОМ.РФ".

Документ (№1093616-8) правительство внесло в парламент в декабре 2025 г.

Согласно принятому закону, "ДОМ.РФ" получит право по решению межведомственного коллегиального органа проводить торги, на которых одновременно будут продаваться объект культурного наследия с земельным участком под ним и земельные участки или объекты недвижимости самого "ДОМ.РФ". Тем самым вводится механизм предоставления земли под застройку в обмен на реставрацию объекта культурного наследия.

В состав лота включаются объект культурного наследия и земельный участок, на котором он расположен (право аренды такого участка), а состав лота определяется межведомственным коллегиальным органом. Это уточнение появилось ко второму чтению: комитет Госдумы по защите конкуренции при рассмотрении в первом чтении указывал, что без ограничений по составу лота организаторы торгов смогут включать в один лот слишком много объектов или слишком крупные объекты, что сократит число потенциальных участников и создаст риск дискриминационных условий.

Законом предусмотрен механизм торгов с последовательным снижением начальной цены до минимальной (не менее 70% от начальной), установлена льготная арендная плата за земельный участок под объектом культурного наследия в размере 1 рубля в год на срок выполнения обязательств по реставрации (но не более семи лет). До завершения работ по сохранению объекта культурного наследия вводится запрет на совершение сделок в отношении помещений, площадь которых составляет не менее 30% от общей площади планируемого строительства.

С победителем торгов будут заключаться два договора: купли-продажи объекта культурного наследия и договор, на право заключения которого проводились торги, в отношении остального имущества. Покупатель объекта культурного наследия будет обязан провести работы по его сохранению.

При этом отказ победителя торгов от заключения договора купли-продажи объекта культурного наследия является основанием для отказа от заключения договора, на право заключения которого проводились торги.

Из-под действия механизма выведено имущество религиозного назначения: в отношении него решения межведомственного коллегиального органа о целесообразности таких сделок приниматься не могут.

Закон вступит в силу через 90 дней после официального опубликования.