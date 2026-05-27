Поиск

Принят закон о продаже ДОМ.РФ объектов культурного наследия на торгах в обмен на их реставрацию

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Госдума на заседании в среду приняла закон, который создает механизм для вовлечения в оборот объектов культурного наследия в федеральной собственности, которые находятся в плохом состоянии и переданы в агентирование ПАО "ДОМ.РФ".

Документ (№1093616-8) правительство внесло в парламент в декабре 2025 г.

Согласно принятому закону, "ДОМ.РФ" получит право по решению межведомственного коллегиального органа проводить торги, на которых одновременно будут продаваться объект культурного наследия с земельным участком под ним и земельные участки или объекты недвижимости самого "ДОМ.РФ". Тем самым вводится механизм предоставления земли под застройку в обмен на реставрацию объекта культурного наследия.

В состав лота включаются объект культурного наследия и земельный участок, на котором он расположен (право аренды такого участка), а состав лота определяется межведомственным коллегиальным органом. Это уточнение появилось ко второму чтению: комитет Госдумы по защите конкуренции при рассмотрении в первом чтении указывал, что без ограничений по составу лота организаторы торгов смогут включать в один лот слишком много объектов или слишком крупные объекты, что сократит число потенциальных участников и создаст риск дискриминационных условий.

Законом предусмотрен механизм торгов с последовательным снижением начальной цены до минимальной (не менее 70% от начальной), установлена льготная арендная плата за земельный участок под объектом культурного наследия в размере 1 рубля в год на срок выполнения обязательств по реставрации (но не более семи лет). До завершения работ по сохранению объекта культурного наследия вводится запрет на совершение сделок в отношении помещений, площадь которых составляет не менее 30% от общей площади планируемого строительства.

С победителем торгов будут заключаться два договора: купли-продажи объекта культурного наследия и договор, на право заключения которого проводились торги, в отношении остального имущества. Покупатель объекта культурного наследия будет обязан провести работы по его сохранению.

При этом отказ победителя торгов от заключения договора купли-продажи объекта культурного наследия является основанием для отказа от заключения договора, на право заключения которого проводились торги.

Из-под действия механизма выведено имущество религиозного назначения: в отношении него решения межведомственного коллегиального органа о целесообразности таких сделок приниматься не могут.

Закон вступит в силу через 90 дней после официального опубликования.

Госдума ДОМ.РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Летные испытания ракеты с многоразовой первой ступенью "Амур" начнутся в 2031 г.

 Летные испытания ракеты с многоразовой первой ступенью "Амур" начнутся в 2031 г.

Власти сообщили о повреждении 30 домов в результате ночной атаки на Севастополь

РФ приостановит соглашение с Ереваном по газу в случае продолжения процесса вступления Армении в ЕС

Оверчук назвал логичным пересмотр соглашений с Арменией по газу в случае ее выхода из ЕАЭС

 Оверчук назвал логичным пересмотр соглашений с Арменией по газу в случае ее выхода из ЕАЭС

Роспотребнадзор заявил об отсутствии риска распространения Эболы в РФ

США не запрашивали агреман на нового посла в Москве

 США не запрашивали агреман на нового посла в Москве

В ДНР в результате атак БПЛА пострадали девять сотрудников МЧС

Верховный суд РФ оценит практику признания доказательств, сформированных ИИ

 Верховный суд РФ оценит практику признания доказательств, сформированных ИИ

Губернатор Севастополя сообщил о двоих раненных в результате ночной атаки ВСУ
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2348 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9609 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 156 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 165 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов