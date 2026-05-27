Госдума одобрила в I чтении усиление контроля за оборотом зерна

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении законопроект № 1148367-8 о расширении государственного контроля за своевременным погашением товаросопроводительного документа на партию зерна или продуктов его переработки (СДИЗ) в ФГИС "Зерно", что по замыслу авторов, позволит лучше отслеживать реальное движение зерна как на экспорт, так и внутри стране.

Группа депутатов внесла этот законопроект в парламент в феврале. В их числе вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев и председатель думского комитета по аграрным вопросам Владимир Кашин.

Сейчас производители обязаны отражать все операции по приемке, отгрузке, перевозке, хранении, реализации с зерном и продуктами его переработки в федеральной государственная информационной системе (ФГИС) "Зерно". Для этого оформляется СДИЗ - сопроводительный документ на партию. После завершения операции СДИЗ должен быть погашен в системе в установленные сроки, т.е. факт приемки партии, перехода права собственности и завершения соответствующей операции должен быть подтвержден в системе. Однако, как говорится в пояснительной записке, на практике многие производители допускают нарушения при погашении СДИЗ. По данным на май 2025 года более 105 тысяч СДИЗ (объемом свыше 2,7 млн тонн) не были погашены, то есть остались неподтвержденными, а около 94,3 тысячи, или 11,3%, СДИЗ, сформированных в 2025 году, не были погашены в установленный срок. "При этом ответственность за непредставление указанных сведений во ФГИС "Зерно" не предусмотрена", - отмечается в пояснительной записке. По мнению авторов, внесение товаропроизводителями недостоверных и неполных сведений может свидетельствовать о намерении скрыть данные о реальных действиях товаропроизводителя.

Законопроект добавляет в предмет государственного контроля соблюдение обязательных требований по работе во ФГИС, обязует участников рынка представлять достоверные и полные сведений в систему, производить своевременное погашение СДИЗ после завершения операций.

По мнению авторов инициативы, принятие закона усилит прослеживаемость зерна и продуктов переработки, улучшит качество государственного надзора за безопасностью и качеством зерновой продукции.

В случае принятия закон вступит в силу с 1 сентября 2026 года.

Алексей Гордеев Владимир Кашин Госдума ФГИС СДИЗ
